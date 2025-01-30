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Водитель с друзьями устроили опасное шоу на мосту Арыс в Астане

Полицейские области Абай по принципу «Закон и порядок» привлекли к ответственности жителя Семея, который вместе с друзьями устроил опасное шоу на мосту «Арыс» в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Молодой человек, разгуливавший по проезжей части вместе с пассажирами, не только нарушил ПДД, но и выложил видео в соцсети. Однако «слава» в интернете не спасла его от наказания.

По возвращении в родной город водитель LADA Priora был привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: незаконное переоборудование транспортного средства, переход дороги в неположенном месте, нарушение правил остановки транспортного средства.

Ответственности не избежали и пассажиры, которые рискованно разгуливали по мосту.