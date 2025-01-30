Осужденный за коррупцию экс-сенатор Менендес пообещал обжаловать вердикт

Менендес, который представлял штат Нью-Джерси в Сенате на протяжении 18 лет, был осуждён по 16 пунктам обвинения. Его действия, в том числе лоббирование интересов Египта и различных бизнесменов, стали ключевыми моментами дела. Во время обыска в его доме в 2022 году правоохранители изъяли значительные суммы наличными и золотые слитки, которые связывают с получением взяток.