Боб Менендес, бывший сенатор США, осуждённый на 11 лет тюрьмы за коррупцию, заявил о своей невиновности и намерении обжаловать вынесенный вердикт.
Суд в Нью-Йорке признал Менендеса виновным в коррупционных преступлениях, включая взяточничество и лоббирование интересов иностранных государств. После оглашения приговора Менендес заявил, что не признает свою вину и с нетерпением ожидает возможности подать апелляцию.
Менендес, который представлял штат Нью-Джерси в Сенате на протяжении 18 лет, был осуждён по 16 пунктам обвинения. Его действия, в том числе лоббирование интересов Египта и различных бизнесменов, стали ключевыми моментами дела. Во время обыска в его доме в 2022 году правоохранители изъяли значительные суммы наличными и золотые слитки, которые связывают с получением взяток.
Менендес известен как один из наиболее активных законодателей в области внешней политики. В частности, в декабре 2021 года он выдвинул законопроект «мать всех санкций» против РФ, однако его реализация столкнулась с трудностями в январе 2022 года.