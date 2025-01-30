Несколько ДТП с автобусами произошло во Владивостоке за утро

Отметим, что на маршруте № 68 автобусов и так не хватает, обычно на линии работают единицы, иногда одна, причём временно снятая с другого маршрута перевозчика (обычно с линии № 7 или № 24). Скорее всего, жителям улицы Шилкинской, для которых маршрут № 68 — единственный удобный маршрут в центр города, сегодня утром было сложнее, чем обычно, добраться до работы.