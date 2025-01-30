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Несколько ДТП с автобусами произошло во Владивостоке за утро

Утром 30 января во Владивостоке произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, которые ещё не вышли на маршруты — следовали на линии, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Очевидцы в социальных сетях предупреждают, что в аварию попал автобус маршрута № 1, который не вошёл в поворот с улицы Калинина на улицу Интернациональную в районе ТРК «Калина молл».

А на площади Луговой пострадал автобус маршрута № 68, предположительно в него врезался водитель — нарушитель дистанции.

Отметим, что на маршруте № 68 автобусов и так не хватает, обычно на линии работают единицы, иногда одна, причём временно снятая с другого маршрута перевозчика (обычно с линии № 7 или № 24). Скорее всего, жителям улицы Шилкинской, для которых маршрут № 68 — единственный удобный маршрут в центр города, сегодня утром было сложнее, чем обычно, добраться до работы.

В telegram-чате главы городской администрации Константина Шестакова на фоне планов мэрии развивать троллейбусную сеть, запустив новые маршруты в Снеговую Падь и в пригород, уже прозвучало предложение отчаявшихся местных жителей запустить на маршрут № 68 троллейбус в дополнение к автобусам. Предложение, как утверждают в МЦУ Владивостока, направили специалистам городского управления транспорта для рассмотрения.