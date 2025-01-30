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В Ачитском районе вынесли приговор наркоторговцу

Приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств вынес Красноуфимский районный суд в отношении 44-летнего иностранного гражданина.

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал прокуратуры Свердловской области. Речь шла о партии наркотиков общим весом почти в 5 килограммов.

Обвиняемого признали виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере. Как выяснилось в ходе разбирательства, обвиняемый являлся членом организованная группы, осуществлявшей незаконный сбыт наркотиков бесконтактным способом. Его обязанностью была перевозка наркотиков в различные регионы.

В феврале минувшего года он извлек из расположенного в Московской области тайника наркотические средства, содержащие более 2,4 кг героина и свыше 2,3 кг метадона. После чего перевез наркотики в Пермь, где поместил в новый тайник и передал его координаты куратору.

Тайник обнаружили сотрудники правоохранительных органов и наркотики были изъяты. Преступника задержали по дороге в Екатеринбург, где он намеревался продолжить процедуру сбыта.

Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщалось, Свердловский областной суд признал виновной жительницу Нижнего Тагила Серафиму Селенскую по части 3 статьи 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, выразившаяся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенная публично.

В суде доказано, что 22 июня 2024 года злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения прикурила от Вечного огня, установленного на площади Славы в Нижнем Тагиле и танцевала на его постаменте.