Экс-чиновницу мэрии Хабаровска будут судить за сговор с риелторами

В Хабаровске будут судить бывшего начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города и двух риелторов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По версии следствия, в результате их махинаций при переселении людей из аварийного жилищного фонда ущерб городскому бюджету составил 6,2 млн рублей.
Женщина договорилась с риелторами в 2020 году и в течение двух лет заранее рассказывала им о предстоящих аукционах на покупку квартир для жителей аварийного фонда и характеристиках лотов.
Риелторы находили квартиры по параметрам, затем чиновница проводила закупки на покупку недвижимости по завышенной цене. «Нужная» организация становилась победителем. Так было куплено 30 квартир.
— Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями), направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу, — сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.