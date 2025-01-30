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Экс-чиновницу мэрии Хабаровска будут судить за сговор с риелторами

По версии следствия, из-за её действий муниципалитет покупал квартиры по завышенной цене.

Источник: AP 2024

В Хабаровске будут судить бывшего начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города и двух риелторов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По версии следствия, в результате их махинаций при переселении людей из аварийного жилищного фонда ущерб городскому бюджету составил 6,2 млн рублей.

Женщина договорилась с риелторами в 2020 году и в течение двух лет заранее рассказывала им о предстоящих аукционах на покупку квартир для жителей аварийного фонда и характеристиках лотов.

Риелторы находили квартиры по параметрам, затем чиновница проводила закупки на покупку недвижимости по завышенной цене. «Нужная» организация становилась победителем. Так было куплено 30 квартир.

— Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями), направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу, — сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.