Еще один троллейбус загорелся в Братске 29 января

Троллейбус № 4 загорелся в Братске днем 29 января. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, произошло все на улице Янгеля около остановки ТЦ Байкал.
В соцсетях разлетелись кадры с пожара: пламя охватило новую технику, уничтожив значительную ее часть. К счастью, никто не пострадал. Водитель, кондуктор и пассажиры эвакуировались самостоятельно. В это время данные о произошедшем передали на завод изготовителя, троллейбус находится на гарантии.
— Мы вызовем представителей завода, проведем проверку по факту случившегося. Отмечу, что это уже не первый случай, когда пламя охватывает технику данного завода-изготовителя, причем не только на территории города Братска, — прокомментировал председатель комитета промышленности и транспорта администрации Руслан Елизарьев.
Сейчас специалистам предстоит разобраться, как действовать дальше, ведется претензионная работа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тренировки парашютистов-пожарных состоятся в Иркутской области в феврале.