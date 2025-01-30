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Еще один троллейбус загорелся в Братске 29 января

Пламя почти уничтожило транспортное средство.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Троллейбус № 4 загорелся в Братске днем 29 января. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, произошло все на улице Янгеля около остановки ТЦ Байкал.

В соцсетях разлетелись кадры с пожара: пламя охватило новую технику, уничтожив значительную ее часть. К счастью, никто не пострадал. Водитель, кондуктор и пассажиры эвакуировались самостоятельно. В это время данные о произошедшем передали на завод изготовителя, троллейбус находится на гарантии.

— Мы вызовем представителей завода, проведем проверку по факту случившегося. Отмечу, что это уже не первый случай, когда пламя охватывает технику данного завода-изготовителя, причем не только на территории города Братска, — прокомментировал председатель комитета промышленности и транспорта администрации Руслан Елизарьев.

Сейчас специалистам предстоит разобраться, как действовать дальше, ведется претензионная работа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что тренировки парашютистов-пожарных состоятся в Иркутской области в феврале.