Еще один троллейбус загорелся в Братске 29 января

В соцсетях разлетелись кадры с пожара: пламя охватило новую технику, уничтожив значительную ее часть. К счастью, никто не пострадал. Водитель, кондуктор и пассажиры эвакуировались самостоятельно. В это время данные о произошедшем передали на завод изготовителя, троллейбус находится на гарантии.