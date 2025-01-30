В Белоярском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей и одного пешехода

По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с дорожным металлическим ограждением. Ставшую помехой движению «Газель» тут же протаранил двигавшийся сзади «Хендай». После столкновения оба водителя вышли на проезжую часть для осмотра пострадавших автомобилей.
В этот момент водитель грузовика «Шахман», двигавшегося в попутном направлении со стороны Екатеринбурга, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся со стоящим на проезжей части «Хендаем». Также водитель «Шахмана» допустил наезд на спешившегося водителя «Газели». Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняющие причины аварии.
Как ранее сообщалось, на ЕКАД в районе Березовского произошла авария, в которой травмы получил 7-летний ребенок. По предварительным данным, 37-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, допустил занос и выезд на встречную полосу.
На ней легковушка столкнулась с грузовиком МАН. В результате аварии пострадал 7-летний мальчик, пассажир ВАЗ. С множественными травмами правой щечной и подглазничной области доставлен в больницу № 9 Екатеринбурга.