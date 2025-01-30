В Белоярском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей и одного пешехода

В этот момент водитель грузовика «Шахман», двигавшегося в попутном направлении со стороны Екатеринбурга, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся со стоящим на проезжей части «Хендаем». Также водитель «Шахмана» допустил наезд на спешившегося водителя «Газели». Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.