Возбуждено дело после гибели 5-летней девочки на пожаре в Хабаровске

Напомним, возгорание произошло днем 29 января в квартире на третьем этаже дома № 4 на улице Прогрессивной. Огонь охватил домашние вещи и диван. Соседи пытались вскрыть дверь, а прибывшие пожарные проникли в квартиру через окно. Пожар ликвидировали за 20 минут.
В ходе тушения огнеборцы нашли тело пятилетней девочки без признаков жизни. Спасти ребёнка не удалось, прибывшим врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть. Известно, что малышка находилась дома одна — её мать во время пожара была на работе.
«Следственная группа осмотрела место происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Артеменко.