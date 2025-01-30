Возбуждено дело после гибели 5-летней девочки на пожаре в Хабаровске

В ходе тушения огнеборцы нашли тело пятилетней девочки без признаков жизни. Спасти ребёнка не удалось, прибывшим врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть. Известно, что малышка находилась дома одна — её мать во время пожара была на работе.