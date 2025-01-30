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Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Роскомнадзор впервые составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.

Источник: Shutterstock

«Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля», — сказала собеседница агентства.

В октябре РКН ограничил доступ к этому мессенджеру за нарушения требований российского законодательства.

Аналогичный протокол за отказ локализовать персональные данные россиян рассмотрят в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera Inc. По официальной информации платформы, там зарегистрированы 162 миллиона учащихся.

Компаниям грозит штраф до шести миллионов рублей.

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