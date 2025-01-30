Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord

«Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян), рассмотрение назначено на 5 февраля», — сказала собеседница агентства.
В октябре РКН ограничил доступ к этому мессенджеру за нарушения требований российского законодательства.
Аналогичный протокол за отказ локализовать персональные данные россиян рассмотрят в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera Inc. По официальной информации платформы, там зарегистрированы 162 миллиона учащихся.
Компаниям грозит штраф до шести миллионов рублей.