Девушка пострадала при пожаре в общежитии колледжа в Комсомольске

В Хабаровском крае за сутки 29 января ЧС не произошло. Пожарные реагировали на пять возгораний, три из которых произошли в жилом секторе. Так, при пожаре в общежитии колледжа пострадала 16-летняя девушка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Вызов о пожаре в здании общежития авиационного колледжа в Комсомольске поступил ночью. Сработала автоматическая сигнализация. Студентов эвакуировали в актовый зал.
«Возгорание распределительного электрощита и проводки на площади один квадратный метр ликвидировали за несколько минут. Также огнеборцы провели вскрытие деревянных перекрытий стен и пола для проливки возможных скрытых очагов тления», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В больницу для осмотра доставили 16-летнюю девушку с признаками отравления угарным газом. Дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания, наиболее вероятная из них — аварийный режим работы электросети.
На месте работали 24 человека и семь единиц техники.