Девушка пострадала при пожаре в общежитии колледжа в Комсомольске

В Хабаровском крае за сутки 29 января ЧС не произошло. Пожарные реагировали на пять возгораний, три из которых произошли в жилом секторе. Так, при пожаре в общежитии колледжа пострадала 16-летняя девушка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.