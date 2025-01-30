В Москве схватили мужчину, который 30 лет назад жестоко расстрелял богача, приревновав к нему жену

Задержанный москвич, которому на момент расправы было 26 лет, признался, что кроме корыстных побуждений им двигала ревность. Убитый часто оказывал знаки внимания его супруге, что и стало одним из мотивов. По его словам, он долго планировал преступление. В тот роковой день мужчина вооружился двумя пистолетами и, войдя в квартиру, направился в спальню, где хладнокровно расстрелял жертву. На тумбочке он заметил ювелирку, не удержался и прихватил украшения с собой.