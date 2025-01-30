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9-летняя девочка и ее мама попали под колеса внедорожника в Ангарске

Пешеходы получили травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске пешеходы попали под колеса машины. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все 29 января 2025 около 17:00 на улице Глинки.

По предварительной информации, 39-летний водитель «Toyota Land Cruiser Prado» сбил девятилетнюю девочку и ее 49-летнюю маму. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Пострадавшие получили различные травмы, сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. В отношении водителя внедорожника составили административные материалы за незаконное переоборудование автомобиля, — отметили в ведомстве.

Правоохранители разбираются в условиях и причинах произошедшего, прокуратура региона контролирует проверку. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель и пассажир «Тойоты» погибли в аварии под Иркутском.