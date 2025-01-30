ВСУ атаковали дронами станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области

По словам местных жителей, в небе над городом были слышны громкие взрывы, предварительно было сбито несколько воздушных целей. После этого началось возгорание в одном из районов — зарево наблюдают в стороне посëлков Мамай и Замишево. Официальной информации пока не было.
Напомним, украинские войска уже пытались атаковать нефтепровод «Дружбу» в начале января, направив в его сторону рой дронов со взрывчаткой. Два украинских беспилотника были уничтожены системой ПВО, третий упал на территории нефтеперекачивающей станции.