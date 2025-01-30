Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Братчанин, который поджег в городе военкомат, получил срок за госизмену и теракт

2-й Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор 23-летнему Дмитрию Михееву, который два года назад поджег здание военкомата в Центральном районе Братска. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Соцсети

Инцидент произошел 9 января 2023 года. Военкомат загорелся ночью. Пострадавших не было, были повреждены только несколько кабинетов и кровля здания. Позже стало известно, что причиной возгорания стал поджог, который устроил Дмитрий Михеев. Его оперативно задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Впоследствии дело переквалифицировали на статью о теракте (ст. 205 УК РФ).

Из картотеки суда следует, что парня судили по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Госизмена» (ст. 275 УК РФ), «Теракт» (ст. 205 УК РФ), «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).

Гражданин, являющийся противником проведения Российской Федерацией специальной военной операции, а также приверженцем украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России” (признанного решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией), вступил с помощью сети “Интернет” в переписку с неустановленными представителями данной организации и, получив от них соответствующие инструкции, осуществил финансирование террористической организации путем электронного перевода денежных средств, — говорится в сообщении суда.

Михеев также изготовил зажигательную смесь по направленным ему методическим материалам, с помощью которой и совершил поджог. Ущерб от действий подсудимого оценили в 1,5 миллиона рублей.

Суд признал братчанина виновным и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строго режима. Также ему предстоит частично компенсировать ущерб.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Дмитрия Михеева внесли в список террористов и экстремистов.