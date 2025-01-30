Братчанин, который поджег в городе военкомат, получил срок за госизмену и теракт

Инцидент произошел 9 января 2023 года. Военкомат загорелся ночью. Пострадавших не было, были повреждены только несколько кабинетов и кровля здания. Позже стало известно, что причиной возгорания стал поджог, который устроил Дмитрий Михеев. Его оперативно задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Впоследствии дело переквалифицировали на статью о теракте (ст. 205 УК РФ).