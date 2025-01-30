Братчанин, который поджег в городе военкомат, получил срок за госизмену и теракт

Инцидент произошел 9 января 2023 года. Военкомат загорелся ночью. Пострадавших не было, были повреждены только несколько кабинетов и кровля здания. Позже стало известно, что причиной возгорания стал поджог, который устроил Дмитрий Михеев. Его оперативно задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Впоследствии дело переквалифицировали на статью о теракте (ст. 205 УК РФ).
Из картотеки суда следует, что парня судили по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Госизмена» (ст. 275 УК РФ), «Теракт» (ст. 205 УК РФ), «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).
Гражданин, являющийся противником проведения Российской Федерацией специальной военной операции, а также приверженцем украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России” (признанного решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией), вступил с помощью сети “Интернет” в переписку с неустановленными представителями данной организации и, получив от них соответствующие инструкции, осуществил финансирование террористической организации путем электронного перевода денежных средств, — говорится в сообщении суда.
Михеев также изготовил зажигательную смесь по направленным ему методическим материалам, с помощью которой и совершил поджог. Ущерб от действий подсудимого оценили в 1,5 миллиона рублей.
Суд признал братчанина виновным и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строго режима. Также ему предстоит частично компенсировать ущерб.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее Дмитрия Михеева внесли в список террористов и экстремистов.