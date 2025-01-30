Жителя Канска будут судить за контрабанду лесоматериалов на 28 миллионов рублей

По версии следствия, с 2021 по 2023 год горожанин, выполняя семь внешнеэкономических контрактов, представил в таможенный орган декларации, содержащие недостоверные сведения об источнике происхождения древесины. По этим фальшивым документам он и вывез лесоматериалы.