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Жителя Канска будут судить за контрабанду лесоматериалов на 28 миллионов рублей

В Красноярском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Житель Канска Красноярского края предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 28 миллионов рублей. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, он незаконно заготовил и вывез за границу почти две тысячи кубометров древесины.

По версии следствия, с 2021 по 2023 год горожанин, выполняя семь внешнеэкономических контрактов, представил в таможенный орган декларации, содержащие недостоверные сведения об источнике происхождения древесины. По этим фальшивым документам он и вывез лесоматериалы.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.