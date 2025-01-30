Жителя Канска будут судить за контрабанду лесоматериалов на 28 миллионов рублей

Житель Канска Красноярского края предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 28 миллионов рублей. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, он незаконно заготовил и вывез за границу почти две тысячи кубометров древесины.
По версии следствия, с 2021 по 2023 год горожанин, выполняя семь внешнеэкономических контрактов, представил в таможенный орган декларации, содержащие недостоверные сведения об источнике происхождения древесины. По этим фальшивым документам он и вывез лесоматериалы.
На горожанина завели уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.