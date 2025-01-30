Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрацию Белебеевского района через суд заставили выплатить компенсацию девочке-инвалиду

Власти района Башкирии выплатили компенсацию за нападение собаки на девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Белебеевском районе Башкирии прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы о нападении бродячей собаки. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В минувшем августе во время прогулки на 14-летнюю девочку, которая является инвалидом, набросилась бродячая собака и укусила ее за правое бедро. Однако после этого местные власти не стали организовывать отлов животных без хозяев. Прокуратура внесла представление в адрес главы муниципалитета с требованием устранить нарушения.

Кроме того, надзорное ведомство через суд обязало ответчика выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей.

— Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования, а также исполнение решения суда находятся на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.