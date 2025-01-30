Администрацию Белебеевского района через суд заставили выплатить компенсацию девочке-инвалиду

В минувшем августе во время прогулки на 14-летнюю девочку, которая является инвалидом, набросилась бродячая собака и укусила ее за правое бедро. Однако после этого местные власти не стали организовывать отлов животных без хозяев. Прокуратура внесла представление в адрес главы муниципалитета с требованием устранить нарушения.