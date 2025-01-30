В Новосибирской области пожарные потушили загоревшееся придорожное кафе

В Каргатском районе Новосибирской области пожарные ликвидировали пожар в придорожном кафе, расположенном на трассе Р-254 «Иртыш». Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану ближе к 5 утра.
До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание четыре сотрудника кафе, никто из них не пострадал.
По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит первый этаж здания с распространением огня на второй этаж.
Пожарным потребовалось чуть больше часа на локализацию открытого горения и еще два часа на его полную ликвидацию. Общая площадь пожара составила 126 квадратных метров. В результате пожара полностью уничтожено двухэтажное деревянное строение и хозяйственная постройка.
В тушении пожара принимали участие 20 человек и 7 единиц техники. Дознаватели МЧС России выясняют причины происшествия.