В Новосибирской области пожарные потушили загоревшееся придорожное кафе

Пожарным потребовалось чуть больше часа на локализацию открытого горения и еще два часа на его полную ликвидацию. Общая площадь пожара составила 126 квадратных метров. В результате пожара полностью уничтожено двухэтажное деревянное строение и хозяйственная постройка.