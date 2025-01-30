В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Американский авиарегулятор сообщил, что с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона столкнулся гражданский борт Bombardier, воздушные суда такого типа вмещают до порядка 80 пассажиров.
«Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60, когда подходил к посадочной полосе аэропорта имени Рейгана около девяти часов вечера по местному времени», — говорится в сообщении авиарегулятора.
Самолет такого типа может принять на борт от 60 до порядка 80 пассажиров.
Рейс вылетел из Канзаса.
Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.
Как сообщил ранее Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.
Авиакомпания American Airlines без подробностей сообщила, что знает о сообщениях о том, что в инцидент «был вовлечен» самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.