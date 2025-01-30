Определены причины гибели омского каменщика на стройке

Судя по всему, речь идет о падении каменщика с 15 этажа на объекте по улице Кабанова.
«По версии следствия, 1 ноября около 14 часов каменщик строительной компании, находившийся на 15-м этаже строящегося дома, расположенного по ул. А. Н. Кабанова, 2, в г. Омске, упал с высоты. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — уточняли в тот период в региональных следственных органах.
В надзорных органах по итогам проведенного расследования заявили о ряде нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений. Среди основных в официальной публикации названы следующие:
— проведена замена ранее установленного каната механизма передвижения грузовой тележки на канат большего диаметра;
— не разработан график планово-предупредительных ремонтов;
— не организовано считывание с регистратора параметров работы башенного крана.
Обозначено, что ответственное за проведение работ юридическое лицо оштрафовали по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» на 200 тысяч рублей, что является минимально возможным наказанием.