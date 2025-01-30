Определены причины гибели омского каменщика на стройке

«По версии следствия, 1 ноября около 14 часов каменщик строительной компании, находившийся на 15-м этаже строящегося дома, расположенного по ул. А. Н. Кабанова, 2, в г. Омске, упал с высоты. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — уточняли в тот период в региональных следственных органах.