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Определены причины гибели омского каменщика на стройке

В минувшую среду, 29 января 2025 года, Сибирским управлением Ростехнадзора представлены итоги расследования несчастного случая со смертельным исходом на одной из омских строек.

Источник: SuperOmsk.ru

Судя по всему, речь идет о падении каменщика с 15 этажа на объекте по улице Кабанова.

«По версии следствия, 1 ноября около 14 часов каменщик строительной компании, находившийся на 15-м этаже строящегося дома, расположенного по ул. А. Н. Кабанова, 2, в г. Омске, упал с высоты. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — уточняли в тот период в региональных следственных органах.

В надзорных органах по итогам проведенного расследования заявили о ряде нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений. Среди основных в официальной публикации названы следующие:

— проведена замена ранее установленного каната механизма передвижения грузовой тележки на канат большего диаметра;

— не разработан график планово-предупредительных ремонтов;

— не организовано считывание с регистратора параметров работы башенного крана.

Обозначено, что ответственное за проведение работ юридическое лицо оштрафовали по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» на 200 тысяч рублей, что является минимально возможным наказанием.

несчастный случай