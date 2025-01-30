В Новосибирске загорелся мусоровоз: экипаж быстро среагировал

В Октябрьском районе Новосибирска произошёл инцидент с новым мусоровозом МАЗ 2024 года выпуска. Во время выполнения маршрута водитель Дмитрий Рязанов и его команда заметили дым, исходящий из прессовочной камеры, когда остановились для загрузки на улице Лежена, 16.
По словам Дмитрия, который работает в «Спецавтохозяйстве» уже четыре года, такое произошло с ним впервые. Экипаж быстро среагировал: водитель остановил пресс, а грузчики Алексей Лоскутов и Артём Мелякин осмотрели отходы и решили выгрузить мусор, чтобы предотвратить пожар. Благодаря их оперативным действиям серьёзных последствий удалось избежать.
Специалисты отмечают, что причиной возгорания могли стать непотушенные окурки, тлеющая зола или элементы питания. В данном случае экипаж не обнаружил аккумуляторов или батареек и предполагает, что причиной мог стать окурок.