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В Новосибирске загорелся мусоровоз: экипаж быстро среагировал

Благодаря их оперативным действиям серьёзных последствий удалось избежать.

Источник: Om1 Новосибирск

В Октябрьском районе Новосибирска произошёл инцидент с новым мусоровозом МАЗ 2024 года выпуска. Во время выполнения маршрута водитель Дмитрий Рязанов и его команда заметили дым, исходящий из прессовочной камеры, когда остановились для загрузки на улице Лежена, 16.

По словам Дмитрия, который работает в «Спецавтохозяйстве» уже четыре года, такое произошло с ним впервые. Экипаж быстро среагировал: водитель остановил пресс, а грузчики Алексей Лоскутов и Артём Мелякин осмотрели отходы и решили выгрузить мусор, чтобы предотвратить пожар. Благодаря их оперативным действиям серьёзных последствий удалось избежать.

Специалисты отмечают, что причиной возгорания могли стать непотушенные окурки, тлеющая зола или элементы питания. В данном случае экипаж не обнаружил аккумуляторов или батареек и предполагает, что причиной мог стать окурок.

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