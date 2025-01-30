Fox News: порядка 60 человек могли погибнуть в авиакатастрофе в Вашингтоне

Об этом сообщил телеведущий Шон Хэннити из Fox News.
В настоящее время официальной информации о погибших нет.
Ранее авиарегулятор США сообщил, что у аэропорта в Вашингтоне столкнулись пассажирский Bombardier и вертолёт Sikorsky.
По неофициальным данным, по меньшей мере 60 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.
Об этом сообщил телеведущий Шон Хэннити из Fox News.
В настоящее время официальной информации о погибших нет.
Ранее авиарегулятор США сообщил, что у аэропорта в Вашингтоне столкнулись пассажирский Bombardier и вертолёт Sikorsky.