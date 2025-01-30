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В США проведут расследование столкновения самолета с вертолетом

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Федеральное авиационное управление США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана, говорится в распространенном заявлении FAA.

Источник: © РИА Новости

«Региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21.00 по местному времени (05.00 мск четверга — ред.)», — сообщили в ведомстве.

По данным FAA, самолет вылетел из Уичито (штат Канзас). Информации о состоянии экипажей и пассажиров пока нет.

«FAA и NTSB проведут расследование. Вести его будет NTSB», — уточнили в регуляторе, добавив, что подробности будут сообщены позже.

Ранее администрация аэропорта заявила, что все взлеты и посадки временно приостановлены в связи с ЧП. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.