В США проведут расследование столкновения самолета с вертолетом

«Региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21.00 по местному времени (05.00 мск четверга — ред.)», — сообщили в ведомстве.