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Что известно о столкновении вертолета и самолета в небе над Вашингтоном

Утром 30 января неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись вертолет и пассажирский самолет. По данным газеты The Washington Post, в результате инцидента есть несколько жертв.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

  • Около 05:00 мск в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, сообщило Федеральное авиационное управление США.
  • В авиакомпании American Airlines уточнили, что самолет направлялся из города Уичито (штат Канзас) в аэропорт имени Рональда Рейгана.
  • Вертолет принадлежал Сухопутным войскам США, уточняет CNN.
  • По данным авиакомпании, на борту самолета находились 64 человека. На борту вертолета, как сообщает Reuters, было 3 военных.
  • После происшествия спасатели начали поиск людей в реке Потомак.
  • Как сообщает телекомпания NBC, удалось найти четырех человек, их госпитализировали.
  • В свою очередь газета The Washington Post сообщает о том, что полиция вытащила несколько тел из реки, не уточняя число жертв.
  • Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся.
  • Посольство РФ выясняет, не пострадали ли россияне в авиакатастрофе.