Что известно о столкновении вертолета и самолета в небе над Вашингтоном

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
- Около 05:00 мск в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, сообщило Федеральное авиационное управление США.
- В авиакомпании American Airlines уточнили, что самолет направлялся из города Уичито (штат Канзас) в аэропорт имени Рональда Рейгана.
- Вертолет принадлежал Сухопутным войскам США, уточняет CNN.
- По данным авиакомпании, на борту самолета находились 64 человека. На борту вертолета, как сообщает Reuters, было 3 военных.
- После происшествия спасатели начали поиск людей в реке Потомак.
- Как сообщает телекомпания NBC, удалось найти четырех человек, их госпитализировали.
- В свою очередь газета The Washington Post сообщает о том, что полиция вытащила несколько тел из реки, не уточняя число жертв.
- Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся.
- Посольство РФ выясняет, не пострадали ли россияне в авиакатастрофе.