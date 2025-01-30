Жительница Приморья покусала полицейских Камчатки

Ранее в аэропорту Елизово устроил погром 42-летний местный житель, провожавший приятеля на рейс и в ходе проводов переборщивший со спиртными напитками. Когда полицейские задержали его и повели в дежурную часть, но мужчина попытался сбежать от них. Так как адекватно воспринимать окружающую действительность в состоянии опьянения он не мог, то сбежать он пытался не через дверь, а через окно, которое перепутал с дверью и разбил. Непреодолимость прохода мужчину расстроила, но не остановила, и он продолжал биться в окно, пока его не упаковали в наручники. Теперь ему придётся компенсировать аэропорту ущерб за разбитое стекло.