Жительница Приморья покусала полицейских Камчатки

Сотрудники полиции обнаружили нетрезвую гражданку во время патрулирования воздушной гавани. Её решили отвести в дежурную часть для административного разбирательства, но у гражданки были другие планы, и пройти с полицейскими она категорически отказалась.
Тем не менее сопротивляющуюся женщину доставили в часть, где она не успокоилась, а стала вести себя ещё менее адекватно: оскорбляла полицейских и игнорировала их требования прекратить дебош, стучала по столу и дверям (в том числе ногами), уничтожила составленный на неё протокол о направлении на медицинское освидетельствование, хватала сотрудников за форменную одежду, а двоих правоохранителей даже покусала.
Несмотря на все трудности, хулиганку всё-таки подвергли медицинскому освидетельствованию, оно показало, что в выдыхаемом ею воздухе содержится 1,6 промилле алкоголя. В отношении дальневосточницы составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) и за сопротивление полицейским (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Материалы переданы следователям для принятия процессуального решения, нарушительница — в спецприёмник.
Ранее в аэропорту Елизово устроил погром 42-летний местный житель, провожавший приятеля на рейс и в ходе проводов переборщивший со спиртными напитками. Когда полицейские задержали его и повели в дежурную часть, но мужчина попытался сбежать от них. Так как адекватно воспринимать окружающую действительность в состоянии опьянения он не мог, то сбежать он пытался не через дверь, а через окно, которое перепутал с дверью и разбил. Непреодолимость прохода мужчину расстроила, но не остановила, и он продолжал биться в окно, пока его не упаковали в наручники. Теперь ему придётся компенсировать аэропорту ущерб за разбитое стекло.
Напоминаем, что Росавиация прорабатывает вопрос о создании единого федерального реестра авиадебоширов. Хулиганам, которые неприлично себя вели на рейсе и попали в «чёрный список», авиакомпании смогут отказывать в дальнейшем обслуживании.
Кроме того, экипажам воздушных судов разрешено применять средства сдерживания в отношении буйных пассажиров: наручники, ремни