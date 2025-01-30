Полиция Приморья разыскивает насильника

«В ночь на 30 января 2025 года в подъезде одного из домов по улице Аллилуева во Владивостоке произошло преступление. Неизвестный мужчина применил силу к женщине, после чего совершил насильственные действия и скрылся», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.