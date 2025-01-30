Полиция Приморья разыскивает насильника

В дежурную часть отдела полиции Первореченского района поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил, что в подъезде жилого дома, расположенного на улице Аллилуева, лежит женщина без сознания.
«На место случившегося быстро прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи, которые обнаружили жительницу Владивостока, подвергшуюся насилию», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранительные органы осуществляют комплекс мер, направленных на поиск и поимку человека, совершившего правонарушение. Собранные данные были переданы в следственные органы.
Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности местной жительницы. Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ.
«В ночь на 30 января 2025 года в подъезде одного из домов по улице Аллилуева во Владивостоке произошло преступление. Неизвестный мужчина применил силу к женщине, после чего совершил насильственные действия и скрылся», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
Следователи СКР работают на месте происшествия. Они уже допросили потерпевшую и назначили судебные экспертизы. Идет поиск местонахождения подозреваемого.