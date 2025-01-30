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Студент из Хабаровска поплатился, вложив сотни тысяч в известный мессенджер

19-летний хабаровчанин попался на уловку «доходного» чата.

Источник: AP 2024

В Хабаровске 19-летний учащийся техникума из Краснофлотского района наткнулся в Telegram на группу, где обещали «увеличить доход», сообщает «АиФ-Дальинформ».
Заинтересовавшись, он начал переписку с неизвестными, следовал их инструкциям и переводил деньги на разные номера, зарегистрированные в Москве, Нижегородской и Челябинской областях.
Сначала студент вложил 20 тысяч рублей своих денег, затем взял кредит на 393 тысячи и продолжил «инвестировать» в течение двух суток. Когда деньги закончились, он осознал, что ничего не заработал, и обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции Артём Поляков.