В Алматы у иностранного пособника мошенников нашли две тысячи сим-карт

Как рассказали в МВД 30 января 2025 года, в квартире оперативники обнаружили три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт.
Также изъято порядка двух тысяч sim-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам. Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Sim-box устройства предназначены для подмены абонентских номеров, генерации массовых звонков и рассылок.