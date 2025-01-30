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В Алматы у иностранного пособника мошенников нашли две тысячи сим-карт

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности МВД в городе Алматы на съемной квартире задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как рассказали в МВД 30 января 2025 года, в квартире оперативники обнаружили три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт.

Также изъято порядка двух тысяч sim-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам. Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Жандос Сүйінбай
начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД

Sim-box устройства предназначены для подмены абонентских номеров, генерации массовых звонков и рассылок.