В Алматы у иностранного пособника мошенников нашли две тысячи сим-карт

Также изъято порядка двух тысяч sim-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам. Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.