Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете

«Мы можем подтвердить, что воздушным судном, вовлеченным в инцидент, был вертолет армии, следовавший из форта Бивер, штат Виргиния», — говорится в сообщении Пентагона.
По данным американских СМИ, на борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.
Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и нескольких скончавшихся.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.