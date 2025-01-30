Мошенники похитили у жительницы Уссурийска 7 миллионов рублей

В полицию Уссурийска поступило заявление от 58-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что мошенники похитили у нее 7 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УМВД.