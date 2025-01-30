Мошенники похитили у жительницы Уссурийска 7 миллионов рублей

В полицию Уссурийска поступило заявление от 58-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что мошенники похитили у нее 7 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УМВД.
Потерпевшей позвонил незнакомец и предложил попробовать свои силы в инвестировании на фондовой бирже. Женщина согласилась. Скачала на телефон специальное приложение, внесла деньги и начала оформлять валютные сделки.
За месяц доход заявительницы заметно вырос. Когда на ее счету стало 23 000 долларов, она решила остановиться и вывести деньги. Но не смогла. Для обналичивания прибыли злоумышленники убеждали ее пополнить балансы сторонних карт.
Потерпевшая вложила все свои сбережения, оформила кредиты, взяла в долг у родственников и знакомых, но заветных долларов так и не получила.
Только после этого женщина поняла, что ее обманули.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается.
В полиции граждан призывают при подозрительных звонках или сообщениях незамедлительно обращаться в дежурную часть ОМВД России по Уссурийску по телефону: 02 (с мобильного 102), 8 (4234) 32 16 26.