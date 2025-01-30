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В Самарской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека

Еще пять пострадали.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 30 января. /ТАСС/. Два человека погибли и пять пострадали при столкновении микроавтобуса и большегруза в Шигонском районе Самарской области. Об этом сообщает региональный центр до делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Пожарные-спасатели противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе [Самарской области], где произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса и большегруза. По нашим данным, погибли два человека и пять пострадали», — говорится в сообщении.

Подробности происшествия устанавливаются.