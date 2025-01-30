В Самарской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека

САМАРА, 30 января. /ТАСС/. Два человека погибли и пять пострадали при столкновении микроавтобуса и большегруза в Шигонском районе Самарской области. Об этом сообщает региональный центр до делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.