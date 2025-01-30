12 пожаров ликвидировали за сутки в Свердловской области

Так, накануне в Екатеринбурге на улице Надеждинская огонь повредил подвальное помещение 5-этажного жилого дома на площади три квадратных метра. Пожарные вывели из дома с помощью спасустройств двух человек. Возгорание ликвидировали за 16 минут полтора десятка спасателей на 4 единицах техники.