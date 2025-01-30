12 пожаров ликвидировали за сутки в Свердловской области

На Среднем Урале за прошедшие сутки потушили 12 пожаров, 33% из которых случились в жилом секторе. Спасены два человека, в результате пожаров пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в Екатеринбурге на улице Надеждинская огонь повредил подвальное помещение 5-этажного жилого дома на площади три квадратных метра. Пожарные вывели из дома с помощью спасустройств двух человек. Возгорание ликвидировали за 16 минут полтора десятка спасателей на 4 единицах техники.
На улице Ломоносова в Екатеринбурге на площади 20 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом строении. С огнем боролись 11 специалистов и две спецмашины.
На улице Пески в Екатеринбурге пожар повредил кровлю здания котельной. Пожар на площади 25 «квадратов» тушили в течение 36 минут 14 спасателей и 4 единицы техники.
На ЕКАДе 29 января горела кабина самосвала. Возгорание ликвидировали за 7 минут.