Забивший насмерть мать самарец приговорен к 7 годам колонии

В Самаре суд вынес приговор по уголовному телу об убийстве 74-летней местной жительницы. Пожилая самарчанка погибла от рук собственного 45-летнего сына.
Семейная трагедия случилась в марте 2024 года. Как установил суд, во время ссоры на бытовой почве сын нанёс множественные удары по телу своей пожилой матери. Полученные женщиной травмы оказались опасными для жизни — она скончалась.
Самарцу было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
Суд признал жителя Самары виновным инкриминируемом преступлении, и приговорил к семи годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Самарской области.