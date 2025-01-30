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Забивший насмерть мать самарец приговорен к 7 годам колонии

Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении строгого режима.

В Самаре суд вынес приговор по уголовному телу об убийстве 74-летней местной жительницы. Пожилая самарчанка погибла от рук собственного 45-летнего сына.

Семейная трагедия случилась в марте 2024 года. Как установил суд, во время ссоры на бытовой почве сын нанёс множественные удары по телу своей пожилой матери. Полученные женщиной травмы оказались опасными для жизни — она скончалась.

Самарцу было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Суд признал жителя Самары виновным инкриминируемом преступлении, и приговорил к семи годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Самарской области.