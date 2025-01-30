Жителя Братска осудили на 18 лет за поджог военкомата

Этим он причинил ущерб на сумму более 1,5 миллионов рублей. Сейчас стал известен приговор — лишение свободы на 18 лет, пять из них он проведет в тюрьме. Оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.