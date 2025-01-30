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Жителя Братска осудили на 18 лет за поджог военкомата

Осенью 2022 обвиняемый начал переписку с членами террористической организации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

23-летнему жителю Братска вынесли приговор по трем уголовным делам: «Государственная измена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Совершение террористического акта, повлекшего причинение значительного материального ущерба». Об этом КП-Иркутск сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

— Правоохранители установили, что осенью 2022 обвиняемый в мессенджере начал переписку с членами запрещенной организации и переводил им деньги. Затем он получил инструкцию по совершению террористического акта, в январе 2023 поджег здание военного комиссариата в Братске, — отметили в пресс-службе суда.

Этим он причинил ущерб на сумму более 1,5 миллионов рублей. Сейчас стал известен приговор — лишение свободы на 18 лет, пять из них он проведет в тюрьме. Оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 9-летняя девочка и ее мама попали под колеса внедорожника в Ангарске.