Жителя Братска осудили на 18 лет за поджог военкомата

23-летнему жителю Братска вынесли приговор по трем уголовным делам: «Государственная измена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Совершение террористического акта, повлекшего причинение значительного материального ущерба». Об этом КП-Иркутск сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
— Правоохранители установили, что осенью 2022 обвиняемый в мессенджере начал переписку с членами запрещенной организации и переводил им деньги. Затем он получил инструкцию по совершению террористического акта, в январе 2023 поджег здание военного комиссариата в Братске, — отметили в пресс-службе суда.
Этим он причинил ущерб на сумму более 1,5 миллионов рублей. Сейчас стал известен приговор — лишение свободы на 18 лет, пять из них он проведет в тюрьме. Оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 9-летняя девочка и ее мама попали под колеса внедорожника в Ангарске.