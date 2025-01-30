CBS: тела 18 человек достали из воды после крушения самолета в Вашингтоне

По данным CNN, температура воды в реке Потомак сейчас составляет примерно 1,6 градуса по Цельсию. Нахождение в такой холодной воде может привести к потере подвижности конечностей в течение трех минут, отмечает телеканал. В подобных условиях шансы на выживание для человека, оказавшегося в реке, сохраняются от 30 минут до полутора часов.