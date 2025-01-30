Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: тела 18 человек достали из воды после крушения самолета в Вашингтоне

В ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак после столкновения самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 из воды достали не менее 18 тел, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника полиции. По его словам, выживших пока не обнаружено.

Источник: AP 2024

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. NBC сообщал, что спасатели достали из воды четырех человек. Утверждалось, что их госпитализировали.

По данным CNN, температура воды в реке Потомак сейчас составляет примерно 1,6 градуса по Цельсию. Нахождение в такой холодной воде может привести к потере подвижности конечностей в течение трех минут, отмечает телеканал. В подобных условиях шансы на выживание для человека, оказавшегося в реке, сохраняются от 30 минут до полутора часов.

Столкновение самолета и вертолета произошло возле аэропорта Вашингтона около 21:00 29 января по местному времени (5:00 30 января по мск). Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. Аэропорт приостановил работу. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.