CBS: тела 18 человек достали из воды после крушения самолета в Вашингтоне

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. NBC сообщал, что спасатели достали из воды четырех человек. Утверждалось, что их госпитализировали.
По данным CNN, температура воды в реке Потомак сейчас составляет примерно 1,6 градуса по Цельсию. Нахождение в такой холодной воде может привести к потере подвижности конечностей в течение трех минут, отмечает телеканал. В подобных условиях шансы на выживание для человека, оказавшегося в реке, сохраняются от 30 минут до полутора часов.
Столкновение самолета и вертолета произошло возле аэропорта Вашингтона около 21:00 29 января по местному времени (5:00 30 января по мск). Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. Аэропорт приостановил работу. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.