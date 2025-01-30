В реке нашли 18 тел погибших при столкновении в небе над Вашингтоном

Вертолет Black Hawk выполнял учебный полет, он относится к батальону, выполняющему перевозку VIP-персон, обычно высших руководителей Пентагона. По сведениям Wall Street Journal, в момент аварии на борту не было VIP-персон, а только трое военных. Как правило, при учебных полетах в вертолете находятся пилот, летчик-инструктор и командир экипажа.