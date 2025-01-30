В Севастополе столкнулись три авто: пострадали пять человек

В результате ДТП пострадали пять человек. В частности, травмы получили водитель и трехлетний пассажир Mercedes. Кроме того, в аварии пострадали 13-летняя девочка и 26-летняя девушка, которые находились в салоне Nissan. Пятый человек, получивший травмы, — 29-летний пассажир «Лады».