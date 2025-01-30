В Севастополе столкнулись три авто: пострадали пять человек

В среду, 29 января, в Севастополе столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Авария произошла в 19.50. 29-летний молодой человек ехал за рулем «Лады Приоры» по улице Индустриальной. В районе дома № 12 отечественный автомобиль врезался в Mercedes. Это произошло из-за несоблюдения дистанции. За рулем иномарки находилась 39-летняя женщина. Далее Mercedes столкнулся с Nissan, которым управлял 47-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали пять человек. В частности, травмы получили водитель и трехлетний пассажир Mercedes. Кроме того, в аварии пострадали 13-летняя девочка и 26-летняя девушка, которые находились в салоне Nissan. Пятый человек, получивший травмы, — 29-летний пассажир «Лады».
«Все пострадавшие в ДТП были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка.