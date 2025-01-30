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Челябинец угнал машину и сдал ее в металлолом

В отношении владельца пункта приема составили протокол.

В Челябинске сотрудники полиции Тракторозаводского района задержали подозреваемого в краже автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

К стражам порядка обратилась 67-летняя челябинка и заявила, что ее ВАЗ-21060 угнали с парковки у дома на улице Танкистов. Оперативники быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался парень 2007 года рождения.

Оказалось, что похищенную машину он уже успел сбыть с рук — в пункт приема металлолома. К делу подключились сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции.

После проверки пункта приема на владельца составили протокол за то, что он занимается незаконным предпринимательством. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу.