Челябинец угнал машину и сдал ее в металлолом

В Челябинске сотрудники полиции Тракторозаводского района задержали подозреваемого в краже автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
К стражам порядка обратилась 67-летняя челябинка и заявила, что ее ВАЗ-21060 угнали с парковки у дома на улице Танкистов. Оперативники быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался парень 2007 года рождения.
Оказалось, что похищенную машину он уже успел сбыть с рук — в пункт приема металлолома. К делу подключились сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции.
После проверки пункта приема на владельца составили протокол за то, что он занимается незаконным предпринимательством. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу.