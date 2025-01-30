В Анапе обследовали морское дно с помощью подводного дрона

Напомним, на Кубани соорудили три линии защиты памятника природы от мазута. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в «Озеро Соленое», где обитают 28 видов животных и 16 краснокнижных растений, на пляжной территории между водоемом и морем сделали канал водоотведения. Он позволит отталкивать обратно нагонную воду.