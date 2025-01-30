Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе обследовали морское дно с помощью подводного дрона

Во время обследования дна моря специалисты не нашли новых пятен мазута.

Источник: администрация Анапы

В Анапе обследовали морское дно с помощью подводного дрона, сообщает пресс-служба администрации города.

Мониторинговая группа вела контроль на участках акватории в Сукко возле Малой бухты и на Центральном городском пляже.

Работа велась во время хорошей погоды. Как показали данные подводного дрона, пятен мазута нет — вода на этих участках чистая.

Напомним, на Кубани соорудили три линии защиты памятника природы от мазута. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в «Озеро Соленое», где обитают 28 видов животных и 16 краснокнижных растений, на пляжной территории между водоемом и морем сделали канал водоотведения. Он позволит отталкивать обратно нагонную воду.

Ранее мы писали, в Анапе тестируют три новые машины для очистки песка. Она полностью автономна, ее можно передвигать в любое место. Устройство оборудовано сменными кассетами для просеивания фракций разного размера.

экология