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В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

При столкновении грузовика с микроавтобусом под Самарой погибли два человека.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.

«Наши пожарные-спасатели… противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение… микроавтобуса и большегруза. По нашим данным, погибли два человека и пять пострадали», — говорится в сообщении.

Противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы — отключила аккумуляторные батареи, а также оказывала содействие медикам и полицейским.