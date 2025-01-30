В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.
«Наши пожарные-спасатели… противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение… микроавтобуса и большегруза. По нашим данным, погибли два человека и пять пострадали», — говорится в сообщении.
Противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы — отключила аккумуляторные батареи, а также оказывала содействие медикам и полицейским.