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«Доставили в реанимацию»: 59-летняя бирянка едва не погибла в пожаре

В Башкирии 59-летняя женщина попала в реанимацию из-за пожара.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 30 января, в башкирском городе Бирске во время пожара едва не погибла женщина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

В двухэтажном доме по улице Цюрупы загорелась квартира. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренной службы, успели вытащить из полыхающего и сильно задымленного жилья 59-летнюю женщину. Ее с ожогами экстренно доставили в реанимацию, состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались один ребенок и трое взрослых. Силами МЧС и добровольцев пожар удалось ликвидировать. Причину инцидента предстоит установить дознавателю чрезвычайного ведомства.

— Выключайте из розетки все электроприборы перед сном. Установите в доме пожарный извещатель. Он вовремя обнаружит пожар и предупредит громким звуком. Не курите в постели, — порекомендовали в МЧС.

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