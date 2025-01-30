Пентагон сообщил о начале расследования авиакатастрофы над Вашингтоном

На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете летели трое солдат. По сведениям Wall Street Journal, высокопоставленных лиц на борту вертолета не было. Из реки Потомак достали не менее 18 тел погибших.