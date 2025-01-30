Корма танкера «Волгонефть-239» была посажена на мель у мыса Панагия намеренно

Капитан отказался от снятия людей с судна в процессе спасательной операции «Морспасслужбы». Он решил следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЗАО «Волгатранснефть».



Спустя время кормовая часть вышла на мель в 10−15 м от береговой черты у мыса Панагия. По мнению судовладельца, капитан в данной аварийной ситуации принял единственно правильное решение, Действия экипажа привели к сохранению оставшегося в четырех танках груза в количестве более чем 2 тыс. тонн целым.