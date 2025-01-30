Капитан отказался от снятия людей с судна в процессе спасательной операции «Морспасслужбы». Он решил следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЗАО «Волгатранснефть».
Спустя время кормовая часть вышла на мель в 10−15 м от береговой черты у мыса Панагия. По мнению судовладельца, капитан в данной аварийной ситуации принял единственно правильное решение, Действия экипажа привели к сохранению оставшегося в четырех танках груза в количестве более чем 2 тыс. тонн целым.
Корма танкера «Волгонефть-239» была посажена на мель у мыса Панагия намеренно
Корма танкера «Волгонефть-239» была посажена на мель у мыса Панагия на Кубани намеренно. Экипаж судна прибег к данному решению для предотвращения дальнейшего разлива оставшегося после крушения в танках мазута. Кроме того, это позволило сохранить жизни членов экипажа.
Капитан отказался от снятия людей с судна в процессе спасательной операции «Морспасслужбы». Он решил следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЗАО «Волгатранснефть».