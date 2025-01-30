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Омского бизнесмена наказали за обман государства

Прокуратура Омской области сообщает в четверг, 30 января 2025 года, о вынесении приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Полтавского района. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: AP 2024

«В суде установлено, что в мае 2023 г. данный гражданин получил государственную социальную помощь в размере 350 тыс. рублей в целях приобретения оборудования для станции технического обслуживания автомобилей. Для подтверждения расходования полученных денежных средств в рамках развития предпринимательской деятельности мужчина заключил фиктивные договоры купли-продажи на принадлежащее ему шиномонтажное оборудование, которые представил в органы власти», — передает ведомство.

Как заявляется, таким образом Министерству труда и социального развития Омской области был причинен ущерб на сумму 350 тыс. рублей.

Мужчина подтвердил инкриминируемую вину и добровольно возместил ущерб.

Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тыс. рублей.