Омского бизнесмена наказали за обман государства

«В суде установлено, что в мае 2023 г. данный гражданин получил государственную социальную помощь в размере 350 тыс. рублей в целях приобретения оборудования для станции технического обслуживания автомобилей. Для подтверждения расходования полученных денежных средств в рамках развития предпринимательской деятельности мужчина заключил фиктивные договоры купли-продажи на принадлежащее ему шиномонтажное оборудование, которые представил в органы власти», — передает ведомство.