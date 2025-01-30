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В трех крымских городах уничтожили шесть боеприпасов

Сотрудники МЧС уничтожили шесть боеприпасов в трех города Крыма.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 29 января, в Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в Армянске, Феодосии и Керчи. Сотрудники МЧС обнаружили три артиллерийских снаряда, две минометные мины и еще одну противотанковую. Все боеприпасы увезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 13 человек и четыре единицы техники.

МЧС