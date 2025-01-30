Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до трех

САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Число погибших в результате аварии с микроавтобусом в Самарской области выросло до трех человек, еще три пострадавших остаются в больнице, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
«Да, один человек скончался в больнице», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об увеличении числа погибших в аварии.
По данным министерства, три человека остаются в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее в минздраве Самарской области сообщали РИА Новости, что в результате аварии с микроавтобусом погибли два человека, четыре человека госпитализированы.
В региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС сообщали о столкновении микроавтобуса и грузовика в Шигонском районе. В ГУМВД России по региону уточнили, что, предварительно, около 4.30 мск водитель микроавтобуса на дороге «Обход Тольятти» наехал на стоявший грузовик. Все погибшие и пострадавшие — из микроавтобусa. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.