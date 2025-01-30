В Сети появились переговоры диспетчеров перед крушением самолета в США

Президент США Дональд Трамп возмутился произошедшим, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет ровно летел в течение долгого периода времени. Он выразил уверенность, что катастрофу можно было предотвратить: «Ночь ЯСНАЯ, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся, не опустился и не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того чтобы спрашивать, видели ли они самолет?».