После отравления семерых человек угарным газом в Казани возбудили дело

«Татар-информ» рассказывал, что ЧП произошло 27 января в квартире на первом этаже дома на улице Рихарда Зорге. Прибывшие экстренные службы зафиксировали наличие тяги в вентиляции и дымоходе, однако концентрация угарного газа в квартире была высокой. Специалисты отключили газ в пяти квартирах.