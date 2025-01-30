В Подмосковье задержали совершившего серию диверсий по заданию СБУ мужчину

За выполнение указаний СБУ дала злоумышленнику гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор украинской спецслужбы перестал выходить с ним на связь.