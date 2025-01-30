В Подмосковье задержали совершившего серию диверсий по заданию СБУ мужчину

«Задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно- террористических актов по указанию Службы безопасности Украины», — уточнили в ЦОС.
По данным ведомства, мужчина связался с помощью мессенджера с сотрудником спецслужбы и под руководством последнего прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств (СВУ). Далее, по указанию куратора, фигурант поджог находящийся на ремонте военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи и складское помещение предприятия Минобороны РФ.
За выполнение указаний СБУ дала злоумышленнику гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор украинской спецслужбы перестал выходить с ним на связь.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 281 («Диверсия») УК РФ. Он раскаялся в содеянном и дал признательные показания.
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