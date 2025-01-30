Двое взрослых и детей спаслись из горящего пятиквартирного дома в Исилькуле

Днем в среду, 29 января, пятиквартирный дом загорелся в Исилькуле. Горящий дом до приезда пожарных успели покинуть четыре человека, в том числе двое детей. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение о возгорании поступило в 16:42. Когда первый пожарный расчет приехал на место, густой дым валил из окна одной из пяти квартир. Внутри дома в тот момент никого в доме не было, четверо жильцов успели эвакуироваться.
В ликвидации пламени были задействованы пять сотрудников МЧС и две единицы техники. Возгорание на площади 24 кв.м. было локализовано в 17:11. Что стало причиной пожара, устанавливают дознаватели ведомства.
Ранее мы сообщали, что в поселке Марьяновский при пожаре в частном доме погиб 69-летний мужчина.