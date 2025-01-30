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Тольяттинец после расставания нанял убийцу для своей бывшей за 1 млн рублей

В Тольятти мужчина решил убить свою бывшую после расставания с ней.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти мужчина после расставания со своей девушкой решил ее убить и нанял для этого человека. Однако заказчика вовремя задержали. С него взыскали в доход государства 1 миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

«После расставания у мужчины возникла к девушке такая сильная личная неприязнь, что он решил лишить ее жизни. Для преступления тольяттинец нанял человека и пообещав заплатить ему за это 1 миллион рублей», — рассказали в пресс-службе.

Во время передачи исполнителю гонорара за убийство заказчика задержали сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал мужчину виновным и велел обратить конфискованные деньги в доход государства. Судебные приставы составили акт описи и ареста 200 купюр номиналом 5 тысяч рублей.